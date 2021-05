Covid, Lombardia: continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-16) e nei reparti (-72)

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-16) e nei reparti (-72). A fronte di 49.001 tamponi effettuati, sono 936 i nuovi positivi (1,9%). I ricoverati in terapia intensiva sono 337 mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 1.920. I decessi sono stati 25 (totale complessivo: 33.416). Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 230 contagi, 158 a Varese e 104 a Brescia. A Mantova 69, a Monza, Como e Cremona 56, a Bergamo 53, a Lecco 36 e 22 a Lodi e Sondrio.

