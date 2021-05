Covid, coprifuoco alle 23 da mercoledì

Nuove norme anti Covid, approvate dal consiglio del ministri, con un allentamento graduale delle misure. Da mercoledì il coprifuoco slitta alle 23. Dal 7 giugno potrebbe essere spostato alle 24, per poi sparire definitivamente, se i dati dei contagi lo permetteranno, dal 21 giugno. Dal primo giugno ristoranti e bar aperti a pranzo e a cena anche al chiuso. Dal 22 maggio aperti mercati e centri commerciali anche nei fine settimana, dal 24 maggio aperte le palestre, dal 1 luglio le piscine al chiuso. Dal 16 giugno matrimoni col ‘green pass’, dal 15 aperti i parchi a tema. La linea della gradualità di Draghi ha registrato una “intesa totale” nel governo.

Alcune Regionio potrebbero entrare in zona bianca dal 7 giugno. Sarebbero Friuli Venezia

Giulia, Molise e Sardegna, 6 giorni dopo anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Cambiano i parametri delle zone: la guida non sarà più l’RT ma l’incidenza e il tasso di ospedalizzazione.

