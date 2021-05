Una nuova adesione per Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. Dopo l’ingresso di Patrizia Baffi le scorse settimane, questa mattina è stato ufficializzato il passaggio al gruppo di Paolo Franco. “A poche settimane dall’ingresso di Patrizia Baffi nel gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, oggi abbiamo dato il benvenuto anche a Paolo Franco. Questa è la dimostrazione che il nostro partito non vola solo nei sondaggi, ma anche e soprattutto sui territori. Il lavoro che stiamo facendo in tutte le province lombarde coinvolge cittadini, militanti e amministratori e indica il nostro pieno attaccamento e radicamento ai comuni e a tutte le realtà lombarde. Con Paolo ci lega un pensiero e un modo di fare politica molto affine e sono certo che questo si tradurrà, in Consiglio regionale, in un incisivo lavoro di squadra”. Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia. Paolo Franco, 47 anni di Gazzaniga (Bg), era stato eletto in consiglio regionale nelle liste di Forza Italia che aveva lasciato per entrare nel gruppo Misto nel settembre 2019.

