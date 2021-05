Vimercate, inaugurato hub vaccinale all’ex Esselunga

Al via, oggi, l’hub vaccinale allestito presso l’ex supermercato Esselunga di via Toti, a Vimercate (MB). Il centro, gestito da ASST Brianza, si aggiunge a quelli già attivi, da qualche settimana, a Carate Brianza, Besana e Limbiate.

2700 circa i metri quadrati a disposizione dell’Azienda Socio Sanitaria, 600 dei quali destinati alle aree per l’accettazione, l’anamnesi medica, l’attesa e l’osservazione post somministrazione (con 240 posti a sedere). Altre superfici sono poi agibili per funzioni accessorie.

Da oggi le linee ospitate presso l’Ospedale di via Santi Cosma e Damiano sono trasferite al nuovo hub: qui sono state organizzate e messe a punto 14 linee. Oggi ne sono attivate 7, ma a breve saranno 12. Nella prima settimana l’orario di somministrazione vaccinale sarà compreso tra le 11.00 e le 21.00. Già dalla prossima, in verità, si allineerà a quello previsto presso gli altri centri dell’ASST, ovvero dalle 8.00 alle 20.00 In via Toti, come negli altri centri, saranno inoculati i vaccini previsti e disponibili: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson &Johnson.

Per ogni linea vaccinale sono impegnati un medico e un infermiere: ad essi si aggiungono altri sanitari per la diluizione del vaccino prima della somministrazione e una serie di operatori amministrativi per le operazioni di accettazione dei vaccinandi.

Inizialmente sono previste tra le 800 e le 1.000 somministrazioni al giorno: con 12 linee attive, verosimilmente fra fine maggio e inizio giugno, saranno 1.700. A pieno regime i centri vaccinali gestiti da ASST Brianza inoculeranno, quotidianamente, oltre 5.200 dosi.

Significativa e corposa la mobilitazione dei volontari di AVPS e della Protezione Civile di Vimercate, chiamati a “governare” il percorso degli utenti e per dare assistenza Sanitaria se necessaria

“Per noi – spiega Guido Grignaffini, Direttore Socio Sanitario dell’ASST e responsabile della campagna di vaccinazione anti covid – la disponibilità degli spazi di Esselunga è una grande opportunità. Intanto ci consente di ripristinare pienamente tutti i flussi tradizionali di acceso all’ospedale, ma soprattutto è uno straordinario passaggio per crescere organizzativamente e incrementare i numeri della vaccinazioni. In via Toti – continua – abbiamo spazi adeguati per tutto ciò. Per questo ringraziamo Esselunga per averli messi gratuitamente a disposizione. Siamo grati anche al Comune di Vimercate per l’opera e la collaborazione prestata; a tutti i volontari di AVPS e della Protezione Civile di Vimercate per il supporto che hanno già fornito e che forniranno quotidianamente”.

“L’iniziativa che prende il via oggi – ha aggiunto Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Brianza – rappresenta un ulteriore segnale di fiducia e ottimismo rivolto a tutti coloro che sono in attesa del vaccino, la nostra unica e fondamentale arma per vincere il Covid”. “Il primo pensiero – dichiara il Sindaco di Vimercate Francesco Sartini – è di ringraziamento per i volontari della Protezione Civile, dell’AVPS, oltre ai volontari civici e alle tante associazioni di tutto il territorio che si sono messe a disposizione per piccoli lavoretti e per il servizio di accoglienza degli utenti. Un grande grazie va anche al personale dell’ospedale e ai medici, pediatri e infermieri che si mettono a disposizione per portare avanti con decisione la campagna vaccinale. Sono molto soddisfatto della collaborazione che abbiamo sviluppato con ASST e che ci ha permesso di coinvolgere Esselunga in questo ambizioso progetto che oggi diventa realtà. Esselunga è un operatore che ha un forte legame con il nostro territorio e anche oggi dimostra la sua attenzione e la sua generosità permettendo ai vimercatesi di ritrovare, in quello che è stato per anni un punto di riferimento della vita quotidiana, il luogo ideale per un servizio di questo tipo. Da questa collaborazione, da questo luogo e da questa esperienza possono nascere importanti prospettive per il nostro territorio, sempre proiettato al servizio dei cittadini.”

“Siamo davvero felici di aver potuto contribuire alla partenza del nuovo hub vaccinale, iniziativa che in questo momento assume un significato particolarmente importante, in quanto rappresenta un nuovo passo avanti nella lotta contro il Covid. Quotidianamente siamo impegnati nel cercare di essere di supporto ai territori in cui siamo presenti e questa è un’ulteriore opportunità che ci permette di essere al servizio della comunità”, commenta Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga.