Arrestato spacciatore ad Affori, la Polizia di Stato sequestra 3.5 kg di droga

Venerdì pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 61 anni per detenzione e spaccio di droga.

L’attività investigativa della Squadra Mobile svolta dagli agenti della “6° sezione Contrasto al Crimine Diffuso”, ha consentito di arrestare in via Pellegrino Rossi il 61enne con precedenti penali specifici per detenzione e spaccio di hashish.

Le informazioni in possesso dei poliziotti avevano permesso di circoscrivere la zona nella quale, da tempo, il soggetto, aveva organizzato una proficua attività di spaccio di hashish e marijuana.

L’uomo è stato sorpreso nell’atto di cedere droga ad un cliente, anch’esso pregiudicato, fermato con una dose di hashish appena acquistata. Malgrado l’atteggiamento

reticente dell’acquirente, che ha tentato di sviare l’attenzione dal pusher, gli investigatori sono riusciti ad individuare l’appartamento in questione.

Nell’abitazione, nascosti in varie parti della casa, i poliziotti hanno rinvenuto 3,1 chili di hashish suddiviso in panetti ed involucri di diversa pesatura, nonché ulteriori involucri di marijuana per un totale di 345 grammi.

