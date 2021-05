Vaccini nei luoghi di vacanza, Fontana: si può fare

“Per quanto riguarda i nostri cittadini abbiamo cercato le due settimane centrali di agosto di ridurre il più possibile i richiami. E’ chiaro che se si deve fare una campagna vaccinale per i turisti dobbiamo organizzarla, come all’inizio ci è stato chiesto di vaccinare tutti i cittadini che non sono lombardi ma che sono in Lombardia per motivi di studio e di lavoro e lo abbiamo fatto, credo che potremmo organizzare anche un progetto di questo genere”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana ospite di Tgcom24, tornando sul tema della somministrazione di vaccini nei luoghi di vacanza. “Credo che si possa fare”, ha aggiunto il governatore.

