Ordine dei Medici: “Green pass covid inutile, basta il certificato di vaccinazione”

“Da giorni il centralino dell’Ordine dei Medici è bombardato dalle telefonate dei medici di famiglia che non sanno cosa rispondere ai loro pazienti che si informano o richiedono il cosiddetto green-pass. Voglio rassicurare tutti i nostri pazienti che al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale per questo pass”. Lo dichiara Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, all’hub della Fabbrica del Vapore di Milano per dare una mano, insieme ai 12 consiglieri dell’Ordine, a vaccinare i cittadini. “Tra l’altro – aggiunge – questo ‘certificato’ non solo è una spesa per il cittadino (non fa parte dei certificati convenzionati), non solo è un ulteriore aggravio burocratico per i medici di medicina generale, ma non risolve i problemi. Al momento è inutile perché il medico di famiglia dovrebbe dichiarare, ad esempio, l’avvenuta vaccinazione quando il paziente possiede già quella rilasciata dal centro vaccinale al momento della vaccinazione. Non serve un certificato nemmeno nel caso di un tampone negativo nelle ultime 48 – prosegue Rossi – perché c’è già quello del centro analisi che ha effettuato il tampone. Si tratta di documenti ufficiali. Mi domando che utilità può esserci nel fatto che lo si riporti in un certificato redatto da un medico di medicina generale. In questi casi, il medico non fa altro che prenderne atto. Confermiamo in ultimo che oggi non abbiamo ricevuto nessuna indicazione dal Governo che ci dica cosa fare. È ancora presto e rassicuriamo i cittadini: le ricevute di vaccini e tamponi sono sufficienti”, conclude.



