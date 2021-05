Biblioteca degli Alberi, tornano gli eventi estivi

Il programma culturale 2021 di BAM, Biblioteca degli Alberi, si rinnova con nuovi contenuti e nuovi format. Il Parco si trasforma in una agorà verde di cultura con oltre 180 BAMoment: un teatro a cielo aperto dove performance, musica, arte, cinema, poesia e scienza trovano spazio tra gli alberi. La nuova stagione ideata e diretta da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM – Fondazione Riccardo Catella, si delinea continuando a celebrare il binomio natura e cultura con BAMoment, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, nel totale rispetto della sicurezza individuale. A partire dal mese di maggio, BAM conferma tutti gli appuntamenti al Parco, articolati sui quattro pilastri; #openairculture, #nature, #wellness, #education e ispirati agli SGDs dell’ONU, insieme alle Passeggiate BAM – Design, Architettura e Natura, agli Orti Didattici, ai cicli di laboratori dedicati alla natura per adulti e piccini e propone molte novità nell’area fitness: BAM YOGA con TrYbe, BAM PARKOUR, AirBadminton – pensato per gli adolescenti – e Smart training individuale. Appuntamenti costanti e con cadenza settimanale per soddisfare e coinvolgere la BAM Community che oggi conta più di 8000 persone. La programmazione prosegue sabato 15 maggio con il progetto speciale “Fiore di Poesia: passeggiata tra campi di-versi”, percorso poetico a cinque tappe, che rende omaggio alla natura, attraverso i versi di celebri poetesse milanesi e poeti contemporanei. Il mese di giugno coincide con l’inaugurazione di un’inedita stagione di eventi culturali che segnano la graduale ripresa delle attività, tra nuovi format, collaborazioni importanti e il consueto appuntamento con il susseguirsi delle stagioni, celebrato con i BAM Season Days: E’ Primavera, Hello Summer!, Benvenuto Autunno e Winter Day. Quest’anno il solstizio d’estate viene festeggiato con Hello Summer! che ha come filo conduttore il binomio “Musica e Terra” tra performance, installazioni, attività partecipative realizzate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, interventi di musica diffusa degli studenti della Civica Scuola di Musica di Claudio Abbado, picnic, incontri formativi. A conclusione, l’atteso concerto di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, che si esibiscono, muovendosi liberamente nel Parco in un concerto senza barriere tra musicisti e spettatori, un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei. Le giornate di festa che celebrano i cambi di stagione sono sostenute da Giotto, marchio di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. Da martedì 8 a giovedì 10 giugno, appuntamento con BAM OPEN AIR DESIGN una rassegna dedicata all’avanguardia del design outdoor, arricchita da pillole e riflessioni dedicate al tema. Sette aziende presentano altrettanti pezzi iconici in una tre giorni open air. Un’iniziativa a cura di COIMA Image e TOWANT. Per stimolare una riflessione collettiva su alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo, BAM ha ideato BAM Forum: Dialoghi per l’ambiente, in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera. Primo appuntamento martedì 15 giugno con “Perché l’ambiente? Perché ora? Ambiente e risorse: quale etica per l’economia?” e l’intervento, tra i relatori, del Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani. La conclusione del ciclo di incontri è affidata all’attesa lectio magistralis di Noam Chomsky. A partire da sabato 12 giugno torna, per il secondo anno, LidoBAM: un’oasi verde di relax nel cuore di Milano, che fino a domenica 8 agosto offre gratuitamente ai milanesi la possibilità di godersi momenti di spensieratezza restando immersi nel patrimonio botanico del Parco, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. E quest’anno è allestita anche un’area speciale che ripensa l’esperienza estiva rendendola sostenibile e circolare, garantendo agli ospiti momenti di freschezza, gusto ed “energia”, l’energia del sorriso di Sammontana. Martedì 29 giugno, BAM dedica un focus speciale alle foreste pluviali tropicali, alle loro caratteristiche e salvaguardia con BAM TALK ‘Into the Woods: parole, immagini e musica. L’importanza della conservazione della foresta pluviale tropicale per il pianeta’. Un appuntamento, realizzato con il sostegno di Eni, in cui al dibattito scientifico si affiancano le improvvisazioni di un artista visivo e di un musicista live. Domenica 5 settembre, BAM riaccoglie i milanesi al rientro dalle vacanze estive con la terza edizione di Back to the City Concert – la grande musica classica nel parco. Protagonisti il grande pianista e compositore Stefano Bollani e l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, dirige Paolo Silvestri. Un grande concerto open air, gratuito e aperto a tutti, che nell’ultima edizione ha raggiunto oltre 6.000 persone tra presenti e streaming. Co-partner dell’evento sono Mapei e COIMA. Ulteriore elemento di novità della programmazione 2021 è IN FIORE @BAM, una serie di progetti botanici ed iniziative che permettono alla cittadinanza di scoprire la biodiversità di BAM e contribuire attivamente alla sua tutela, a partire dalla campagna Radici – Adotta il tuo Albero@BAM, che offre a cittadini, associazioni e aziende la possibilità di adottare per un anno uno degli oltre 500 Alberi che compongono il Parco. Hanno già concretizzato il proprio impegno: Soroptimist International Club Milano, illimity, Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, Studio Todeschini e Associati e iO Donna, che in partnership con WeTree ha scelto di dedicare la foresta circolare dei Pinus nigra a Giulia Maria Mozzoni Crespi. Inoltre, sempre da quest’anno, è possibile immergersi nel prato fiorito senza calpestarlo. La Blooming Room allestita al suo interno per preservare la bellezza e la varietà della natura, consente di godere dei suoi colori anche attraverso la Realtà Aumentata, fruibile tramite QR Code. BAM ha commissionato a PlayArchitetture un percorso a mosaico con le illustrazioni di Marianna Merisi e realizzato in materiale ecosostenibile riciclato, che permette di raggiungere la Blooming Room da ogni punto del Parco. Nel Parco sono state anche predisposte delle bacheche botaniche, per fornire a tutti la descrizione di alberi, arbusti e fiori presenti e il calendario delle diverse fioriture. Infine, sul sito di BAM, sono disponibili due passeggiate della durata di circa mezz’ora tra le fioriture e le foreste circolari: Bloom – Percorso tra le fioriture e Plants – Percorso tra le cortecce.

