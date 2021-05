Comunali Milano, oggi Albertini scioglie la riserva

Si attende la decisione dell’ex sindaco che alcuni sondaggi danno per favorito rispetto a Beppe Sala. Se rifiutasse sono pronti Maurizio Lupi e il manager Riccardo Ruggiero.

Gabriele Albertini oggi scioglierà la riserva sulla sua candidatura a sindaco di Milano. Il centrodestra ora lo appoggia unito. Salvini infatti è riuscito a convincere Fratelli d’Italia e Forza Italia. Secondo alcuni sondaggi l’ex sindaco, se si ripresentasse, partirebbe favorito di 3-4 punti percentuali sull’uscente e ricandidato Sala. Albertini però potrebbe anche dire di no, come ha fatto dopo la prima proposta di ripresentarsi. In questo caso il centrodestra sarebbe pronto con un piano B: schierare Maurizio Lupi o il manager Riccardo Ruggiero.