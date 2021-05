Albertini, decido sabato sulla mia candidatura

Sarà Gabriele Albertini lo sfidante di Beppe Sala alle elezioni comunali di Milano di ottobre? “Decido sabato sulla mia candidatura” dice l’ex sindaco Albertini in un’intervista al Corriere della Sera. “Il mio è un no al 51 per cento”. “Ho preso queso ultimo spazio di tempo per essere sicuro di aver messo insieme tutti gli elementi personali, politici, la scala di valori, quello che è il senso della vita, tutto”. Nei giorni scorsi Albertini aveva annunciato la sua rinuncia alla candidatura in una lettera inviata al quotidiano Libero. Ma ora tiene aperto uno spiraglio. Tutto il centrodestra attende la sua decisione. Il leader della Lega Matteo Salvini ci crede: “Ho già detto 18 volte come la penso: penso che Albertini sarebbe il candidato giusto per rilanciare Milano e Bertolaso la persona giusta per restituire orgoglio ed efficienza a Roma e ai suoi cittadini – ha detto ieri ai giornalisti -. Sono contento che ieri, finalmente, il tavolo del centrodestra abbia unitariamente condiviso questa ipotesi. Settimana prossima ci rivediamo e spero che si possa chiudere”.

