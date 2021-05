Comunali, Sala: legittimo che Albertini ci pensi [VIDEO]

“Io voglio evitare con estrema cura ogni possibilità di polemica con Albertini. Non è il caso che tra il sindaco attuale e un ex sindaco ci siano atteggiamenti polemici. Penso che sia legittimo e corretto che ci pensi bene, dopodiché sabato dirà”, se candidarsi a sindaco per il centrodestra. “Dal mio punto di vista noi andiamo avanti con grande intensità e quindi non è che le mie riflessioni e la mia impostazione della campagna possano cambiare in funzione di chi è il candidato oppositore”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questo pomeriggio a margine dell’inaugurazione del restyling della Loggia dei Mercanti. Sui rapporti con Riccardo Ruggiero, ex ad di Telecom quando Sala era manager dell’azienda di telecomunicazione e uno dei nomi come possibile candidato sindaco del centrodestra, il sindaco Giuseppe Sala ha specificato che non avrebbe litigato con lui: “Ma no, era il mio capo. Poi in azienda, come sempre, in parte si va d’accordo, in parte si discute, in parte si vedono le cose in maniera diversa, ma niente di particolare”. “Io credo anche di averlo incontrato dopo e da entrambe le parti c’era un atteggiamento amichevole. È meglio che non commenti nulla finché non c’è un candidato”, ha poi aggiunto il sindaco. (MiaNews)

