Mascherine distribuite a scuola bocciate dagli studenti

Le mascherine distribuite a scuola dal Ministero dell’Istruzione sono bocciate dagli studenti. Come segnalato a ScuolaZoo da moltissimi studenti, le mascherine spedite dal ministero nelle scuole non sarebbero valide. Più di 8 studenti su 10 credono che le mascherine che gli vengono consegnate ogni giorno non siano di buona qualità. Per questo motivo ScuolaZoo ha condotto un sondaggio sulla problematica delle mascherine in classe su un campione di 23 mila studenti tra i 14 e i 20 anni: l’83% non crede che le mascherine distribuite in classe siano di buona fattura, per il 65% puzzano, per l’83% non sono di buona qualità e per il 76% non aderiscono bene al volto. Addirittura la metà degli studenti interpellati dice di non ricevere le mascherine a scuola. Se c’è chi si lamenta della qualità delle mascherine, c’è chi le mascherine non le riceve proprio: sempre dal sondaggio, solo il 54% dichiara di ricevere tutti i giorni le mascherine in classe. ScuolaZoo ha poi chiesto agli studenti come sono fatte le mascherine che ricevono e com’è indossarle: più di tre studenti sue quattro (il 76%) dicono che non aderiscono bene al volo, quindi diventano praticamente inutili. Inoltre, il 65% (più di uno su due) addirittura sostiene che puzzino . Praticamente tutti, il 96%, preferisce portarsi la propria mascherina da casa. Vista la situazione, la quasi totalità dei ragazzi interpellati online racconta che preferisce portarsi da casa la mascherina.

