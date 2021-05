Hanno superato quota 500 mila in poco più di 24 ore le persone tra i 50 e i 59 anni che hanno prenotato il vaccino anti Covid in Lombardia. Il dato comunicato dall’assessorato regionale al welfare è aggiornato alle 10.15 di stamattina. Le iscrizioni sul portale di Poste Italiane e Regione Lombardia hanno preso il via alla mezzanotte di domenica scorsa. “Un risultato straordinario” ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

