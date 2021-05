Sala, giusto stare in piazza ma serve ancora prudenza

Il sindaco di Milano interviene in merito alla manifestazione dei Sentinelli per l'approvazione del Ddl Zan e al raduno dei tifosi dell'Inter previsti per oggi pomeriggio.

“Richiamo tutti al fatto che è giusto anche stare in piazza ma la prudenza serve ancora, eccome”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’iniziativa di ripulitura dei muri delle case popolari gestite da MM a Quarto Oggiaro, in merito alla manifestazione dei Sentinelli per l’approvazione dell DDL Zan e al raduno dei tifosi dell’Inter previsti per oggi pomeriggio. “Siamo attenti. Questo pomeriggio sarò in Prefettura insieme al Prefetto e Questore. – ha proseguito Sala – Mi auguro che tutto funzioni al meglio: quello che penso è che Prefetto e Questore abbiano agito preventivamente al meglio dopodiché il tema è anche il comportamento di tutti i cittadini”. (MiaNews)