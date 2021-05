Ddl Zan, 8 mila persone all’Arco della Pace

In piazza, riuniti dallo slogan-hashtag #TempoScaduto, il portavoce dei Sentinelli Luca Paladini, attrici, cantanti e artisti come Lella Costa, Paola Turci, Gaia e i Coma Cose.

Sono 8 mila le persone che hanno partecipato all’Arco della Pace alla manifestazione promossa dai Sentinelli a sostegno del Ddl Zan. Il numero è stato comunicato dagli organizzatori dal palco, assieme alla raccomandazione ai presenti ad evitare assembramenti e a rispettare le disposizioni di sicurezza. In migliaia hanno voluto manifestare a favore del Ddl contro omotransfobia, misoginia e abilismo, e per chiederne la rapida approvazione in Senato dopo il voto favorevole del novembre scorso alla Camera. La manifestazione è stata organizzata dai Sentinelli di Milano e ha raccolto l’adesione di numerose sigle associative e partitiche come Anpi, Pd, M5S, Sardine, Amnesty International, Camera del lavoro, Famiglie arcobaleno. In piazza, riuniti dallo slogan-hashtag #TempoScaduto, lo stesso deputato del Pd Alessandro Zan, il portavoce dei Sentinelli Luca Paladini, attrici, cantanti e artisti come Lella Costa, Paola Turci, Gaia e i Coma Cose