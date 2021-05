Il nuovo singolo dei Coldplay, Higher Power, prodotto da Max Martin, esce oggi 7 maggio su etichetta Parlophone / Atlantic. Per celebrare la pubblicazione di Higher Power, la band si è collegata per una “video chiamata extraterrestre” con l’astronauta francese Thomas Pesquet,che si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Una speciale performance di Higher Power – con tanto di ologrammi di ballerini alieni – è stata inviata a Pesquet che ha schiacciato il primo play in assoluto della traccia a bordo della stazione spaziale. La première della canzone ha fatto seguito ad una conversazione tra la band e l’astronauta sulle affinità tra la vita in tour e la vita in una stazione spaziale, sulla fragilità del pianetaTerra e sul fatto se Pesquet abbia visto o meno degli alieni. I Coldplay si esibiranno con il nuovo singolo Higher Power ad American Idol Domenica 9 maggio e ai BRIT Awards martedì 11 maggio. La band suonerà anche al Live At Worthy Farm di Glastonbury in un livetrsream globale domenica 22 maggio.

