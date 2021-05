Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato una 44enne gambiana, pluripregiudicata, per spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, nel corso di un pattugliamento antidroga in abiti civili, volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti nell’area adiacente la stazione di Milano Certosa, hanno notato la donna che parlava con un gruppo di noti spacciatori. Gli agenti hanno proceduto al controllo della 44enne che ha consegnato spontaneamente tre etti di hashish, quasi due di marijuana e 1.235 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti il guadagno dell’attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro.

