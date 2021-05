“Il prefetto spiegherà quello che verrà fatto. Non corrisponde a realtà la notizia che è uscita per cui ci saranno delle zone rosse, non ci saranno zone rosse, ci sarà il presidio della città”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questo pomeriggio a margine della cerimonia di commemorazione dei deportati politici e razziali nei campi di sterminio nazisti, nel 76° anniversario della liberazione di Mauthausen, in merito alla gestione dei festeggiamenti dell’Inter per la vittoria dello scudetto previsti questo sabato in occasione della partita contro la Sampdoria. Il sindaco ha confermato che c’è una collaborazione “sia con società che con rappresentanti tifosi” per gestire la situazione. (MiaNews)

[