Giulio Gallera (Forza Italia) è il nuovo presidente della Commissione “Programmazione e Bilancio” del Consiglio regionale della Lombardia, eletto oggi durante la pausa dei lavori consiliari con 47 voti a favore e una scheda bianca: 30 voti sono andati al leghista Marco Colombo, già Vice Presidente della Commissione (Consigliere Segretario è Ferdinando Alberti del Movimento 5 Stelle).

Gallera subentra a Marco Alparone, nominato Sottosegretario regionale lo scorso mese di gennaio.

“Ringrazio tutti i Consiglieri – ha dichiarato Gallera -, questa è una commissione tecnica importante e di controllo e garantirò equilibrio e rispetto nei confronti di tutti. Ho un’esperienza importante alle spalle e la metto a disposizione dell’assemblea regionale, in un momento storico delicato dove l’economia lombarda deve ripartire al più presto dopo le restrizioni create dalla pandemia. Dobbiamo supportare nel miglior modo possibile il tessuto economico regionale, le imprese, il turismo, i commercianti e ristoratori in particolare, con alcuni provvedimenti significativi che saranno presto portati all’esame della Commissione. Resta poi -ha concluso Giulio Gallera– il tema delle società regionali partecipate sui cui obiettivi strategici e sui cui piani industriali faremo degli approfondimenti per cercare di migliorarne l’efficienza”.

