Atterrato a Orio al Serio volo dall’India, 6 passeggeri positivi

E’ atterrato lunedì alle 19.12 a Orio al Serio (Bg) il volo charter proveniente da Amristar, città del Punjab, in India. 146 i passeggeri. Tra loro, sei positivi. Tutti i passeggeri, sottoposti ad un tampone in aeroporto, sono in isolamento per 10 giorni nei due Covid hotel individuati nella Bergamasca, a Cologno al Serio e a Bergamo, come previsto dall’ultima ordinanza anti Covid. L’aereo della compagnia HiFly, che ha volato per conto del vettore indiano Spice Jet e di alcuni tour operator, è l’ultimo previsto in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio per tutto il mese di maggio. Tutti i viaggiatori sono residenti in Italia e hanno già dovuto presentare, alla partenza, una certificazione di test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 72 ore precedenti.