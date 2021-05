“A Zurigo sulla luna. Dodici mesi in Paradeplatz” di Yari Bernasconi e Andrea Fazioli

(Gabriele Capelli Editore) è un reportage letterario , dopo un anno di osservazione nella piazza più celebre in Svizzera: Paradeplatz, a Zurigo, centro nevralgico della finanza. In un racconto a episodi, gli autori-osservatori rivelano un luogo inaspettato: fra tallieur, cravatte e ventiquattrore, scoprono una folla di personaggi curiosi e inaspettati. Paradeplatz non è più solo la “piazza dei soldi” ma un luogo intimo e selvaggio, sospeso tra realtà e immaginazione.

Ascolta l’intervista ai due autori

