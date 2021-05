Apre PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici

Apre oggi PIZZAUT il ristorante/pizzeria gestito da ragazzi con autismo affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione. Il locale si trova a Cassina de Pecchi, nel milanese. Un sogno che finalmente si realizza. Il progetto era pronto a partire già nel 2020, poi l’inaugurazione è slittata a causa della pandemia. “I ragazzi festeggiano il Primo maggio da lavoratori e firmeranno proprio in questa giornata significativa il loro contratto di lavoro – spiega Nino Acampora, fondatore dell’associazione, padre di un bambino autistico -. In un momento di gravi difficoltà per la ristorazione, la nostra apertura vuole dare un segnale di speranza per tutti”.

“Troppo spesso i ragazzi con autismo sono esclusi dal mondo del lavoro e dalle relazioni sociali, come genitori di bimbi con autismo lo verifichiamo ogni giorno sulla nostra pelle e con i nostri ragazzi” spiegano i promotori dell’iniziativa. “Ci siamo resi conto che con attenzione, delicatezza e determinazione questa situazione si puo’ cambiare e per questo abbiamo deciso di investire le nostre energie e le nostre risorse in un progetto capace di costruire oggi un presente ed un futuro diverso, dove integrare le persone autistiche non perché bisognose di aiuto, ma perché portatrici di competenze e di ben-essere”.