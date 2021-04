Vaccini, in Lombardia superate le 110 mila somministrazioni in un giorno

“Dato parziale delle h.21, 110.526 dosi di #vaccinoCovid somministrate oggi in #Lombardia. Un grazie e un applauso al personale dei centri vaccinali e agli organizzatori. Un bel risultato che ci infonde forza e determinazione per liberarci presto da questo terribile male”. Lo scrive su Twitter Letizia Moratti vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia facendo il bilancio della giornata di giovedì. In Lombardia dunque, come annunciato dalla stessa Moratti ieri in giornata, sono state superate le 110 mila somministrazioni in un giorno.

Intanto ieri si sono create code all’hub vaccinale allestito al Pirelli Hangar Bicocca di Milano. L’Asst Nord Milano ha spiegato che le lunghe attese sono dovute in parte all’arrivo con largo anticipo delle persone che dovevano essere vaccinate, in parte ai tempi per le anamnesi che hanno preso più tempo del previsto. Per questo sono state attivate ulteriori linee vaccinali. Giovedì all’Hangar sono state somministrate oltre 2.300 dosi.

