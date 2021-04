Inaugurato un nuovo centro donna a Milano

Alla presenza della Delegata del sindaco per le Pari opportunità di genere, Daria Colombo, e del presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi, è stato inaugurato il Centro dedicato alle esigenze del mondo femminile e delle famiglie in via Oglio 4.

Il Centro sarà condotto da Telefono Donna, che si è aggiudicato il bando pubblico lanciato dal Municipio per trovare il gestore di servizi, eventi e iniziative che avranno l’obiettivo di promuovere il benessere delle donne, favorendo l’orientamento al lavoro, il sostegno alle mamme, consulenze di vario genere ma anche momenti di socializzazione e tempo libero con laboratori, gruppi di lettura, corsi formativi.

Il primo Centro Milano Donna ha aperto a maggio 2018 al Gallaratese, in via degli Appennini, seguìto, a fine novembre dello stesso anno, dallo spazio di viale Faenza, alla Barona. Nel novembre del 2019 è stato inaugurato il Centro del Municipio 2, ubicato in via Sant’Uguzzone, e a luglio 2020 quello in via Narni, nel cuore del quartiere Crescenzago-Rizzoli. A febbraio scorso ha aperto lo spazio di via Savoia, nel Municipio 5, e da qualche settimana si è concluso anche il bando di assegnazione per il Centro Milano Donna del Municipio 9, in Via Cirié.

“Sono molto contenta perché, nonostante le difficoltà della pandemia, stiamo ormai in dirittura d’arrivo l’obiettivo di aprire un Centro in ogni Municipio – dichiara Daria Colombo, alla cui iniziativa si deve la nascita del progetto dei Centri Milano Donna –. Questa nuova apertura è un altro importante traguardo. Sono certa che, come gli altri Centri già operativi, anche quello del Municipio 4 saprà essere un presidio sociale sul territorio e un punto di riferimento concreto per le donne, ma anche per bambini adolescenti e anziani. Perché attraverso le donne si aiutano le famiglie e quindi la società”.

Ads