Terrorismo, ex brigatisti arrestati in Francia

Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati questa mattina in Francia su richiesta dell’Italia, mentre altri tre risultano ricercati. Lo ha comunicato l’Eliseo. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 e ’80. Dei 7 fermati, quattro hanno una condanna all’ergastolo: Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi – tutti e tre ex appartenenti alle Brigate Rosse – e Narciso Manenti, dei nuclei armati contropotere territoriale. Per Giovanni Alimonti ed Enzo Calvitti, anche loro delle Br, la pena da scontare è rispettivamente 11 anni, 6 mesi e 9 giorni e 18 anni, 7 mesi e 25 giorni. Giorgio Pietrostefani, ex di Lotta Continua, deve scontare una pena di 14 anni, 2 mesi e 11 giorni. Tra gli arrestati il bergamasco Narciso Manenti, ex Nuclei Armati Contropotere Territoriale, condannato all’ergastolo. «Non c’erano motivi per non eseguire il mandato d’arresto» e la Procura di Bergamo «ha lavorato per dimostrarlo». Lo ha spiegato il procuratore della città orobica, Antonio Chiappani . Manenti era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri, ucciso a Bergamo il 13 marzo del ’79 e per altri reati. Sposato dall’85 con una cittadina francese, su di lui pendevano un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo nell’86 e un mandato di cattura europeo che sarebbe scaduto il 6 luglio del 2023.

