Riapre la Pinacoteca di Brera

Martedì 4 maggio la Pinacoteca di Brera aprirà di nuovo le sue porte al pubblico. Dall’inizio della pandemia, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, il museo è stato costretto a chiudere in tre occasioni (marzo 2020,

novembre 2020, febbraio 2021). Ogni riapertura dell’ultimo anno è coincisa con importanti innovazioni.

L’ingresso al museo torna a essere a pagamento, dopo che da giugno scorso a oggi, come segno di riconoscenza e solidarietà verso la città, la Pinacoteca si era offerta al pubblico gratuitamente.

Una novità segna una rivoluzione nella fruizione del museo: quello si acquisterà non sarà più un anonimo biglietto, ma la tessera nominale BreraCARD che dà diritto a visitare le sale del museo fisico e ad accedere per un anno alle stanze del museo virtuale, Brera Plus+. Inoltre sarà possibile acquistare a costo zero la temporary card

degli Amici di Brera e ritornare al museo gratuitamente un numero illimitato di volte per tre mesi. Un’offerta ampliata che non prevede alcun ritocco delle tariffe, rimaste quelle pre-Covid.

Quella che riaprirà il 4 maggio sarà dunque una Pinacoteca nuova, questa volta non negli allestimenti, ma nel rapporto con il suo pubblico. Un approccio che prevede novità anche negli spazi fisici: poiché l’ingresso alla Pinacoteca non si acquisterà più nel museo, ma su brerabooking.org (a partire dal 2 maggio, con prenotazione

obbligatoria), il bancone di biglietteria lascerà il posto ad un help desk incaricato di rispondere alle esigenze del pubblico. Anche le sale espositive riserveranno novità: sarà possibile ammirare in presenza le Fantasie di Mario Mafai, già raccontate dalla Pinacoteca online (su sito, social e soprattutto Brera Plus+). Infine, riapriranno il

Caffè Fernanda e Bottega Brera, il bookshop della Pinacoteca – chiuso da più di un anno – che nei prossimi mesi sarà completamente rinnovato.

MODALITÀ E ORARI DI INGRESSO ALLA PINACOTECA DI BRERA

• Prenota la tua visita e acquista il tuo ingresso su brerabooking.org, (a partire da

domenica 2 maggio)

• Presentati in Pinacoteca munito del tuo codice a barre di prenotazione

• Rispetta le misure di sicurezza (mascherina, termoscanner, distanziamento,

capienza massima delle sale, percorso a senso unico)

• Se hai bisogno di assistenza e informazioni, rivolgiti all’help desk e all’info point

La Pinacoteca sarà aperta secondo il seguente orario (valido fino al 16 maggio):

martedì: 9,30-14,30 (ultimo ingresso ore 13,30)

mercoledì: 12,30-17,30 (ultimo ingresso ore 16,30)

giovedì: 12,30-17,30 (ultimo ingresso ore 16,30)

venerdì: 9.30-17,30 (ultimo ingresso ore 16,30)

sabato: 9,30-17,30 (ultimo ingresso ore 16,30)

domenica: 12,30-17,30 (ultimo ingresso ore 16,30)