“Tre milioni. Sono le dosi di vaccino somministrate in Regione Lombardia. Un traguardo, raggiunto e superato oggi”, lo scrive su Twitter la vice presidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, che testimonia “l’ottimo lavoro di Guido Bertolaso, di medici, infermieri, personale non sanitario, volontari del soccorso e Protezione Civile”. A questo importante risultato si è giunti, prosegue Moratti, somministrando 2 milioni di dosi agli over 60, delle quali 240mila ai sessantenni, 512mila ai settantenni e 1,13 milioni agli over 80. “A queste categorie fragili per età anagrafica – si legge nel tweet – si aggiungono le 175mila somministrazioni ai soggetti fragili per patologie”.

