Il Teatro Franco Parenti riapre con una Giraffa sul tetto

Riapre il Teatro Franco Parenti di Milano: ieri apertura simbolica, con lo scopo di creare un momento di incontro per dirsi che presto, finalmente, il teatro riprenderà a pieno ritmo con tutte le sue inizative a cui si aggiungeranno importanti novità.

Contemporaneamente negli spazi esterni e più precisamente sul tetto, al di sopra dell’insegna TEATRO che si specchia nelle acque dei Bagni Misteriosi, l’artista fiorentino Sedicente Moradi ha iniziato la realizzazione di una delle sue celebri sculture in legno: l’opera rappresenterà una giraffa, la “Giraffa Raffaella”. Anche questa iniziativa contiene un forte carattere simbolico, perchè una giraffa, come il teatro , “può essere curiosa di vedere più in alto del suo sguardo“.

L’opera verrà terminata giovedì 29 aprile e realizzata secondo il tipico processo creativo di questo pittore e scultore fiorentino, che assemblando legno recuperato, potature, radici ed altri materiali organici che cerca e raccoglie in loco, crea installazioni ambientali a zero impatto immediatamente riconoscibili all’occhio: figure umane e animali, soggetti pensati per dialogare con lo spazio in cui vengono inseriti.