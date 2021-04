Lunga fila per rendere omaggio alla cantante scomparsa sabato.

Ha aperto stamattina la camera ardente al Piccolo Teatro Streheler di Milano per l’ultimo saluto a Milva. Si è creata una lunga fila di persone che vogliono rendere omaggio alla cantante scomparsa sabato. Diversi hanno salutato la figlia Martina Corgnati, critica d’arte, che ha avuto una parole gentile per tutti. I funerali seguiranno in forma privata.