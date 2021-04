Zona gialla, tutto esaurito al cinema all’alba

Il Cinema Beltrade di Milano festeggia la riapertura con una minimaratona che inizia all’alba di oggi. Molte le persone che si sono prenotate, tanto che i responsabili hanno dovuto mandare via qualcuno perchè hanno ventdto tutti i biglietti disponibili. Questa mattina alle 6 la prima proiezione, con Caro Diario di Nanni Moretti. E tanti milanesi non hanno voluto mancare all’appuntamento della riapertura, dopo l’ultimo film proiettato lo scorso mese di ottobre, proprio Caro Diario di Moretti. “Sì, è tutto esaurito per la proiezione dell’alba – spiega Monica Naldi, una delle responsabili -. Abbiamo 70 posti, 90 con i congiunti. Avevamo promesso che avremmo aperto prima possibile. Da qui la battuta sull’alba perché siamo matti e un po’ è matto anche il nostro pubblico”. “Non ci aspettavamo di dover chiudere di nuovo – aggiunge – per cui è stata molto dura. C’è preoccupazione per il futuro a vedremo”. Intanto “abbiamo lavorato con altri cinema indipendenti e costruito la piattaforma 1985.cloud”.

Ads