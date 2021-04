Salone del Mobile, Sala agli operatori: “Non fatelo saltare”

C’è preoccupazione sull’eventuale cancellazione del Salone del Mobile, previsto a settembre, dopo le dimissioni del presidente Claudio Luti. “Non sono un buon segnale” commenta il sindaco di Milano Beppe Sala, che lancia un appello agli operatori del settore dell’arredoche sono dubbiosi sulla realizzazione dell’evento a settembre e che spingono per il rinvio. “Se il dubbio è che il loro investimento non avrà il ritorno degli anni precedenti, non è un dubbio, lo so bene anche io. Però noi sono mesi che stiamo lavorando per approntare protocolli sanitari, per pensare alle questioni logistiche, per mettervi in condizione di partecipare”, ha detto. “Capisco che in questa fase voi tutti avete pagato le conseguenze della pandemia ma decisamente meno di altri. Inoltre ci sono categorie come i ristoratori, gli albergatori, i servizi, chi si occupa di comunicazione e molte altre categorie che hanno bisogno di lavorare. – ha detto Sala – In questi momenti le comunità si stringono e non esiste un tema di debiti o crediti, esiste il tema della generosità e in più la collaborazione tra Milano e l’arredo, attraverso il Salone del mobile, è ultra decennale”. Il monito agli operatori è poi quello a stare “attenti perché non è così scontato che non ci siano altre città europee che in queste difficoltà possano inserirsi e reclamare un ruolo importante nel design. Cosa che da sindaco di Milano non posso permettere, per cui rifletteteci”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è pronto a partecipare all’inaugurazione il prossimo 5 settembre.

