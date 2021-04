Vaccini, prenotazioni 60-64enni dalle 23 di giovedì

Non dalle 24, come annunciato ieri, ma dalle 23 di oggi partono le prenotazioni del vaccino per “Dalle ore 23 di oggi anche le persone tra i 60 e i 64 anni di età potranno prenotare la vaccinazione anti-covid19”. Lo scrive il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul suo profilo Facebook, indicando anche le diverse modalità con le quali ci si potrà iscrivere: portale di Poste Italiane, numero verde, sportelli Postamat e portalettere. Ieri, una nota di Regione Lombardia aveva annunciato l’apertura delle prenotazioni per le 24.

