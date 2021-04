Milan ko, perde in casa col Sassuolo

Il Milan cade in casa contro il Sassuolo. Finisce 1-2 la gara di ieri giocata a San Siro. Il Sassuolo, sotto di un gol, recupera e ribalta il risultato. I rossoneri erano in vantaggio grazie al gol di Calhanoglu, ma hanno sprecato moltissimo. Raspadori ha cambiato le sorti del match, entrando al 18′ della ripresa e segnando una doppietta. La corsa alla Champions dei rossoneri si complica, con le rivali che incombono. La prossima giornata c’è lo scontro diretto contro la Lazio all’Olimpico, match da vincere per continuare a sperare.

“La Superlega non ha influito, non ci siamo fatti distrarre da niente, siamo concentrati sul nostro obiettivo. Il nostro cammino sarà molto difficile non ci siamo fatti distrarre da cose che non abbiamo deciso noi. Amo la libertà di parola e pensiero, certe cose è meglio non dirle e solo pensarle”: il tecnico Stefano Pioli, esclude che tra le cause del ko ci sia una distrazione legata alla Superlega. “Bisogna cambiare pagina da adesso, una sconfitta dà sempre tanta delusione ma questa delusione dobbiamo trasformarla in determinazione. Il nostro futuro passerà attraverso gli scontri diretti”.

