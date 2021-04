“Baloss Festival”, rassegna dedicata a Ermanno Olmi

“BalossFestival – il cinema fatto dai ragazzi”, è il festival dedicato a Ermanno Olmi, in programma il 7 e 8 maggio a Milano, al quatiere della Bovisa, dove è cresciuto il regista. Venerdì 7 maggio, nel giorno del terzo anniversario dalla scomparsa di Ermanno Olmi, in viale Bodio, presso la scuola primaria Giacomo Leopardi, frequentata dal piccolo Ermanno, come raccontato nel suo libro “Ragazzo Della Bovisa”, si svolgerà la cerimonia di intestazione dell’Istituto Comprensivo Maffucci alla memoria grande regista. All’evento parteciperanno anche i figli di Olmi, Fabio ed Elisabetta.

Sabato 8 maggio si svolgerà la proiezione in streaming dei 10 cortometraggi realizzati dagli alunni delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo Ermanno Olmi e dell’Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi. A seguire si svolgerà la premiazione dei cortometraggi per le categorie Miglior Film, Migliore Attore, Migliore Attrice, Migliore Sceneggiatura e il premio del pubblico della Rete. Lo streaming sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Il progetto di cinema a scuola “Ragazzi della Bovisa” è finanziato dal Ministero dell’Istruzione e da SIAE, realizzato da Circonvalla Film e Università degli Studi di Milano Bicocca. Il festival è un’occasione collettiva di condivisione, un’opportunità speciale per mostrare pubblicamente i film realizzati direttamente dai ragazzi, dalla scrittura dello storyboard alla post-produzione (editing, montaggio, sottotitoli).

