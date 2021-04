Gli agenti del commissariato di Porta Monforte lo hanno arrestato per spaccio di stupefacenti e indagato per abbandono di minore. L’arrestato, un pusher marocchino di 39 anni, sposato con una donna italiana e con due figli piccoli, è stato seguito dalla sua abitazione in via dei Panigarola fino a un luogo di scambio in via degli Etruschi per consegnare alcune dosi di stupefacente a un cliente. A bordo della propria vettura, il 39enne ha lasciato anche la figlia di quasi 5 anni che si era portato dietro per evitare possibili controlli delle forze dell’ordine. L’inseguimento si è concluso verso le 16.40 lungo viale Molise dove l’uomo è stato arrestato e trovato in possesso di due dosi di cocaina e 250 euro in contanti. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti della Polizia di Stato hanno ritrovato anche 1.300 euro nascosti tra gli oggetti dell’uomo. La bambina è stata riconsegnata alla madre, che al momento risulta essere estranea all’attività illecita del marito. In casa è stato anche ritrovato un versamento di contributi per lavoro in qualità di badante su cui ora sono in corso ulteriori accertamenti.

