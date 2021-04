False residenze in Liguria per non pagare le tasse, 80 denunce

False residenze in Liguria, a Sestri Levante e Moneglia, per non pagare le tasse sulle seconde case. Lo hanno scoperto i finanzieri della tenenza di Riva Trigoso che hanno denunciato per falso 80 persone della Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Il danno stimato ammonterebbe a circa 800 mila euro. Da quanto emerso, venivano comprati appartamenti a Sestri Levante e Moneglia e uno dei coniugi spostava la residenza lì solo per avere le agevolazioni fiscali. Dagli accertamenti è emerso che i beneficiari si staccavano dal loro precedente stato di famiglia – comprendente coniuge e figli – per dichiarare la residenza dove avevano comprato la seconda casa. L’indagine prosegue.

