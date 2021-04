La Polizia di Stato d’intesa con l’Autorità Giudiziaria ordinaria e per i Minorenni di Milano ha denunciato per manifestazione non preavvisata, il 19enne rapper milanese “Neima Ezza” in relazione all’assembramento di giovani, avvenuto sabato scorso presso il Quartiere San Siro. Sabato scorso le forze dell’ordine erano intervenute in via Micene, dopo aver ricevuto la segnalazione di un assembramento crescente di giovanissimi tra i 16 ed i 20 anni sulla sede stradale, i quali ballavano e cantavano, salendo anche sul tetto delle auto in sosta, mentre venivano effettuate le riprese di un video musicale del giovane rapper.

