La Polizia è intervenuta ieri pomeriggio in via Micene dove verso le 17.30 circa 300 giovani tra i 16 e i 20 anni si erano radunati per le riprese di un video di un rapper. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione. I giovani che per le riprese del video erano saliti cantando e ballando sulle auto in sosta, alla vista della polizia si sono dati alla fuga verso pizzale Selinunte e, secondo quanto riferito dalla Questura, hanno poi lanciato bastoni e bottiglie verso i poliziotti. Per disperdere i giovani che si erano assembrati, e che si sono rivolti alle forze dell’ordine al grido di “andatevene”, “fuori dalle nostre zone”, si è reso necessario il lancio di un lacrimogeno. Le forze dell’ordine hanno poi ha mantenuto un presidio in zona fino al completo ripristino dell’ordine. (MiaNews)

