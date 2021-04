Fede in ospedale dopo essere stato investito da un’auto

L'ex direttore del Tg4 è al San Raffaele dopo essere stato travolto mentre attraversava la strada. Non si tratta di Covid come erroneamente sembrava sulla base delle prime notizie.

Emilio Fede è ricoverato al San Raffaele di Milano a causa di un investimento mentre attraversava la strada. Non si tratta di Covid, come scritto in precedenza sulla base delle prime notizie diffuse. Fede ha raccontanto lui stesso all’Ansa che è stato investito da una macchina mentre attraversava la strada: un momento di distrazione che gli è costato il ricovero. L’ex direttore del Tg4 è stato operato a un braccio, a una spalla e a una gamba. Il giornalista era stato invece ricoverato a Napoli lo scorso dicembre per Covid. Era risultato positivo ma con pochi sintomi.