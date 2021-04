Cormano, fermata con quattro chili di cocaina

I carabinieri di Cormano hanno tratto in arresto ieri sera, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una 51enne italiana, incensurata. La donna è stata fermata in via Filzi, a Cormano, alla guida di un’autovettura per un controllo alla circolazione stradale e a seguito della perquisizione veicolare e personale sono stati trovati circa 4 chili di cocaina, suddivisi in 11 panetti, occultati all’interno di una busta posta dietro al sedile del conducente. La sostanza stupefacente, il telefono cellulare e l’autovettura sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestata è stata condotta presso casa circondariale di Milano San Vittore.

