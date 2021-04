Sequestrata, narcotizzata e violentata, arrestato l’aguzzino

Vittima di revenge porn, sequestrata, narcotizzata e violentata. La donna, 51 anni, è stata salvata dai carabinieri. Il suo aguzzino, 46 anni, è stato arrestato. Tutto è iniziato nei giorni scorsi a Brugherio (Mb). Una chiamata al 118 per un malore, per un’intossicazione per una cospicua assunzione di farmaci e calmanti. Ma le indagini dei carabinieri hanno approfondito la situazione per cercare di capire le ragioni di quel gesto apparentemente autolesionistico. In realtà nascondeva atrocità e sofferenze che per fortuna grazie all’intervento dei militari hanno avuto fine. La donna infatti, visitata al pronto soccorso del San Gerardo di Monza da dove è stata dimessa con pochi giorni di prognosi, ha avuto la forza e il coraggio di raccontare alle forze dell’ordine il dramma che la vedeva vittima di continue violenze. Farmaci narcotizzanti, violenze e la videoripresa di rapporti sessuali consumati con un uomo conosciuto da poco più di un mese, che era riuscito a ingannarla. Per il 46enne sono scattate le maniette quando i carabinieri di Brugherio sulla scorta di quanto raccolto e sulla segnalazione di un cittadino insospettito dai rumori provenienti da quell’appartamento, hanno bussato all’abitazione trovando una situazione drammatica: la donna completamente stordita dai farmaci, impossibilitata a muoversi, che poco prima aveva subito una violenza sessuale.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo per sequestro di persona, violenza sessuale e revenge porn e hanno liberato la donna, che per fortuna è in buone condizioni ed è stata portata alla Mangiagalli di Milano. Le indagini lampo hanno appurato che la donna era tornata nell’appartamento dell’uomo per chiedergli di impedire la diffusione di un filmato che la ritraeva dal contenuto esplicitamente sessuale e una volta dentro casa lui ne ha approfittato. Nell’abitazione è stato sequestrato materiale informatico su cui sono in corso approfondimenti, corde, manette e collari a uso erotico. All’uomo è stata notificata anche un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti e violenza sessuale in seguito alla denuncia dell’ex moglie, anche lei vittima di violenze fisiche, piscologiche e di revenge porn.