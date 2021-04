V-Day, all’autodromo di Monza il rush finale per gli over 80

A Monza torna il Vaccine Day. Dopo il 27 dicembre scorso, infatti, quando

aveva preso il via ufficialmente la campagna vaccinale con le prime 50 dosi somministrate

al personale sanitario presso l’Ospedale San Gerardo, il 3 e 5 aprile e il weekend

del 10 e 11 aprile, il V-Day sarà incentrato sulla conclusione delle vaccinazioni agli over 80.

L’obiettivo delle quattro giornate è proprio quello di dare il rush finale alle vaccinazioni,

prima dell’avvio della campagna massiva. Lo comunica l’Asst Monza.

Ad ospitare 10 linee vaccinali sarà l’Autodromo Nazionale Monza, presso il

Padiglione “Ex Museo”, con ingresso da via Santa Maria alle Selve di Biassono.

Per la conclusione della campagna vaccinale, scenderanno “in pista” ASST Monza, ASST

Brianza, ATS Brianza e il Comune di Monza con il suo gruppo Comunale della Protezione

Civile che si è messo a disposizione per gestire la logistica e per indirizzare l’accesso al punto vaccinale in collaborazione con l’Autodromo. I vaccinati saranno quindi ultraottantenni del territorio sotto la gestione della ASST Monza e della ASST Brianza, che hanno già ricevuto la convocazione da Aria. Per ogni giornata saranno vaccinate 1600 persone a partire dalle 8.30 della mattina. Saranno presenti gli operatori delle due Aziende socio sanitarie territoriali, in totale sicurezza, al di fuori dei presidi ospedalieri.

Ads