“LE RELAZIONI NON SONO PERICOLOSE: l’importanza dell’incontro all’epoca dei social”. Edito da GRIBAUDO, è il nuovo libro di MANUELA RONCHI, CEO di Action Agency, Action Media Ltd e affermata manager. Racconta come in un’epoca di rivoluzioni digitali e social media è facile pensare che anche il “mestiere” delle pubbliche relazioni si realizzi interamente, o quasi, davanti a uno schermo.

Le parole di MANUELA RONCHI rivelano l’esatto opposto, e cioè che quello che conta, oggi come ieri, è il contatto umano, lo sguardo, la chiarezza di intenti. Il libro è scritto a quattro mani con la giornalista Simona Recanatini, mentre la prefazione del libro è dell’amico Federico Buffa, noto giornalista e telecronista sportivo italiano.

