Covid, vertice Franceschini-assessori sulla riapertura dei luoghi della cultura

E’ in programma oggi un incontro del ministro della cultura Dario Franceschini con gli assessori delle città, per parlare della riapertura dei teatri e dei luoghi della cultura con alcune certezze. La richiesta degli assessori comunali è quella di evitare le aperture e chiusure a singhiozzo che si sono viste negli ultimi mesi. L’idea è quella di aperture con ingressi contingentati, prenotati, obbligo di mascherina, tutta la settimana (quindi anche nel week-end) e non solo in zona gialla ma anche arancione. Intanto continua la protesta dei teatri: il chiostro del Piccolo di Milano è occupato dall’assemblea permanente delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo.

