Covid, la protesta dei ristoratori, “Io apro tour”

Ristoratori in piazza ieri a Milano per chiedere la riapertura di tutte le attività dal 7 aprile. E’ partito “Io apro tour”, una serie di manifestazioni che si terranno in diverse città, tra cui Napoli, Bologna, Palermo e Roma. “La voglia di tutti è una – ha spiegato uno degli organizzatori -riaprire al più presto le attività, in sicurezza, come volete, perché altrimenti non si va più avanti perché così non si può andare avanti”. “I ristori non arrivano, dobbiamo aprire altrimenti chiuderemo per sempre”. “A noi dicono riaprirete a maggio, ma chi ci arriva?”

