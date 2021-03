Milano, incendiano ambulanza del 118

“Sabato notte ignoti hanno incendiato un’ambulanza della Croce Maria Bambina in servizio per il 118, in via Fantoli, zona Linate. E’ l’ennesimo episodio ai danni di mezzi di soccorso a Milano, il più grave risale al 23 marzo, appena 5 giorni fa, con il rogo della sede della SOS Lambrate in via Giovanni Antonio Amadeo”. Ne ha dato notizia l’assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato riprendendo un post su facebook della stessa Croce, che scrive: “Un atto stupido che non trova nessuna spiegazione che vada oltre alla cattiveria ed all’ignoranza delle persone perché non attacca semplicemente la nostra associazione ma un mezzo di soccorso pubblico della comunità e del territorio. Siamo basiti dall’accaduto. Non ci fermiamo davanti a provocazioni, atti stupidi ed ignoranti come questo”.

