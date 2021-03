Fiamme in un’autodemolizione di via Tre Castelli, in zona Barona a Milano. L’incendio è divampato domenica pomeriggio. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e la Polizia, che dovrà poi cercare di far luce sulle origini del rogo. Presenti anche due ambulanze del 118. Due persone sono state soccorse per un leggero malore.

