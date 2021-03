Il Piccolo Teatro occupato resta aperto 7 su 7

Il “Piccolo Teatro Aperto” sarà attivo 7 giorni su 7, dalle ore 9 alle 21.30. Questa la decisione emersa dall’assemblea del Coordinamento Spettacolo Lombardia, frutto dell’accordo raggiunto tra il Coordinamento e Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro, occupato ieri mattina. Sabato pomeriggio davanti al Teatro Grassi si è svolta l’assemblea pubblica alla quale hanno partecipato oltre 300 persone, tra cui tanti lavoratori e lavoratrici del mondo della cultura e dello spettacolo. Ogni giorno, alle ore 17, si svolgerà l’assemblea pubblica con la cittadinanza, i lavoratori e le lavoratrici, che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Coordinamento. Per oggi sono stati invitati i direttori e le direttrici dei teatri milanesi per un dibattito pubblico sullo stato di salute dei teatri. “Prove per uno spettacolo vivo” è un’azione artistica e politica, spiega il Coordinamento Spettacolo Lombardia, che rivendica “lo spazio che da più di un anno è stato negato alla Cultura, per discutere e denunciare le contraddizioni che la pandemia ha fatto emergere duramente nella nostra società”.

