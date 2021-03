Piccolo Teatro Grassi occupato

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Coordinamento Spettacolo Lombardia ha occupato il Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, nel centro della città. Tecnici, macchinisti, sarte, attori, registi, scenografi, drammaturghi e studenti hanno occupato pacificamente un luogo simbolico del Teatro italiano, il primo teatro comunale di prosa d’Italia”, fondato con l’impegno di essere “un teatro d’arte per tutti”. “Il Coordinamento Spettacolo Lombardia – si legge in un comunicato – istituisce un Parlamento Culturale Permanente come luogo di incontri, assemblee, dibattiti, laboratori e proposte artistiche, sono invitati a partecipare le lavoratrici e i lavoratori, le imprese culturali, le piccole e medie compagnie, le istituzioni e tutte le realtà che compongono il settore, per un’assunzione di responsabilità condivisa.

Il Coordinamento Spettacolo Lombardia ha convocato un’assemblea pubblica alle 17. All’occupazione partecipa anche l’Unione Studenti.