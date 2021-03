Il sindaco Sala e il tampone sospeso, Medicina Solidale: “Dopo gli ultimi, il primo”

Il tampone è stato eseguito da Orlando, infermiere salvadoregno al quale non viene riconosciuto il titolo di studio in Italia – sottolinea il dottor Alessandro Lanzani di Medicina Solidale –



La Brigata Sanitaria Soccorso Rosso e Medicina solidale hanno effettuato il tampone antigenico al Sindaco di Milano Beppe Sala in visita al progetto dell’associazione Punto Zero all’istituto per minori Beccaria. “ Il tampone è stato eseguito da Orlando, infermiere salvadoregno al quale non viene riconosciuto il titolo di studio in Italia – sottolinea il dottor Alessandro Lanzani di Medicina Solidale –